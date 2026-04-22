Centri estivi 2026, aperte le candidature nel distretto di Riccione

Avviso rivolto ai gestori per aderire al progetto della Regione Emilia-Romagna che sostiene le famiglie e contrasta la povertà educativa: domande entro il 16 maggio

Al via nei comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione le procedure per l’organizzazione dei centri estivi 2026. Il Comune di Riccione, in qualità di ente capofila, ha pubblicato l’avviso rivolto ai gestori dei centri estivi interessati ad aderire al progetto regionale che punta a sostenere le famiglie e contrastare la povertà educativa durante i mesi di sospensione scolastica.

I soggetti interessati avranno tempo fino al 16 maggio per presentare la propria candidatura al Comune in cui ha sede il servizio. L’iniziativa si inserisce nel “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus che prevede un sostegno economico per la copertura parziale o totale del costo di iscrizione ai centri estivi accreditati.

Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, estendendosi fino ai 17 anni per i minori con disabilità certificata. Coinvolge complessivamente 14 comuni del territorio: Riccione, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano e Sassofeltrio.

Per poter aderire al progetto, i gestori dei centri estivi dovranno rispettare precisi requisiti stabiliti dalle direttive regionali: tra questi, la qualità del progetto educativo, la trasparenza organizzativa e l’accessibilità del servizio. È infatti richiesto l’impegno ad accogliere tutti i bambini senza discriminazioni, fino a esaurimento dei posti disponibili, garantendo anche l’inclusione dei minori con disabilità attraverso modalità concordate con i Comuni. Particolare attenzione è riservata anche agli aspetti organizzativi: i centri estivi dovranno rendere pubblico un progetto dettagliato che specifichi attività, gestione degli spazi, articolazione della giornata e personale coinvolto. In caso di somministrazione dei pasti, sarà inoltre necessario prevedere diete speciali per rispondere alle diverse esigenze alimentari.

I gestori dei centri estivi, interessati ad aderire al progetto, dovranno inviare la propria candidatura ai Comuni in cui hanno la propria sede operativa tramite posta certificata entro e non oltre il 16 maggio.

Ogni comune aderente al progetto si occuperà di effettuare le pratiche amministrative di competenza e il controllo dei requisiti.



