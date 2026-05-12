Cervia, scelto il dopo Bernacci. Santarcangelo, c'è un nome per il ruolo di ds

Roberto Biserni dalla panchina dello Spiv al Cervia

Sconfitto dal Novafeltria nella semifinale playoff, dopo aver chiuso il campionato al terzo posto, il Cervia volta pagina. Le strade dei gialloblù e del tecnico Marco Bernacci sono destinate a separarsi. Il nuovo allenatore, secondo gli ultimi rumors, sarà Roberto Biserni, ex calciatore professionista del Cesena, allenatore nelle giovanili bianconere, poi Fratta Terme, Futball Cava Ronco, Diegaro e il San Pietro in Vincoli, la squadra della sua città.

Salendo di un gradino, dalla Promozione all'Eccellenza, c'è curiosità attorno al progetto del Santarcangelo. La società ha pienamente raggiunto l'obiettivo playoff, dopo essere stata a lungo coinvolta nella lotta salvezza. Luca Fregnani si è guadagnato sul campo la riconferma, ma su di essa dovrà decidere il ds della società clementina. E nel ruolo di ds sembra esserci alle porte un cambiamento. In via della Resistenza c'è un nome che piace tanto: Matteo Guiducci, ds della Virtus Acquaviva, che questa sera è impegnata nella semifinale di ritorno dei playoff. Guiducci, con mister Bizzotto, è stato protagonista di un ciclo d'oro con 2 scudetti, 2 coppe Titano e 3 supercoppe vinte, nonché l'esaltante cavalcata in Conference League di un'estate fa. Guiducci è ovviamente concentrato sul finale di stagione con la sua Virtus, così come Luca Scattolari, non solo ds, ma dirigente storico della società clementina, ha già iniziato a pianificare la prossima stagione sportiva.