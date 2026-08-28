Centro Karate Riccione protagonista al Meeting: mille giovani coinvolti nelle attività

Il Maestro Roberto Corbelli ha coordinato il progetto federale dedicato a Karate, Judo e Lotta

Grande successo per il Centro Karate Riccione (CKR) al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli 2026, dove la FIJLKAM Emilia‑Romagna ha affidato il coordinamento dell’intero progetto al Maestro Roberto Corbelli, fondatore del CKR, responsabile dei tecnici della società e delegato FIJLKAM per la provincia di Rimini.

La società ringrazia il presidente nazionale Giovanni Morsiani e il presidente regionale Domenico Carlini per l’opportunità data alla società di poter portare i propri tecnici e atleti alla prestigiosa manifestazione.





Grazie alla direzione del Maestro Corbelli, l’area FIJLKAM è diventata uno degli spazi più visitati del Meeting, con circa un migliaio di giovani coinvolti nei Free Camp quotidiani e nelle attività tecniche delle tre discipline federali: Karate, Judo e Lotta.



Il Centro Karate Riccione ha rappresentato la Polisportiva Riccione con autorevolezza grazie alla presenza dei suoi tecnici partendo da Carlotta Villa, già atleta CKR campionessa europea con la Nazionale FIJLKAM e oggi tecnico della società, Gabriele Abbruscato tecnico e atleta della società e dei suoi atleti di punta come Martina Padoan bronzo agli Europei nel kata a squadre femminile, Maria Marconi, atleta CKR di livello internazionale, Nina Ortalli, membro della squadra femminile CKR, Davide Abbruscato campione regionale di Kata per 4 anni consecutivi in sue diverse categorie e Davide Vallorani 5 °classificato nel Kumite under 14 il 23 agosto al 37° International Open di Karate di Lignano della FIJLKAM, prova del circuito Open League valida per il ranking nazionale.

La presenza di questi atleti ha dato prestigio al progetto e ha mostrato la capacità del CKR di formare talenti che crescono, diventano tecnici e continuano a rappresentare la città e la Polisportiva Riccione ai massimi livelli.



Il programma del progetto ha visto per il settore Karate alternarsi sul tatami il Maestro Francesco Angerame (New Tanden Rimini), il Maestro Ivano Montebelli, la Maestra Sabrina Carabelli (Okinawa Karate Club Morciano), nella gestione dei camp dedicati allo sviluppo motorio e alla formazione giovanile. Tra gli appuntamenti più rilevanti vi sono lo stage di Shito Ryu con Carlotta Villa, che ha lavorato con le atlete CKR e con i giovani del Meeting; lo studio del Bo con il Maestro Angerame; gli approfondimenti Shotokan con Montebelli e Carabelli.

Il 25 agosto, la società FU‑RIN‑KA‑ZAN Ferrara – Centro CONI, affiliata FIJLKAM, ha proposto il progetto “Il Karate Shotokan: dalle origini al futuro”, diretto dalProf. Gabriele Achilli, Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Stella d’Oro CONI, Maestro federale 6° Dan e dalla Maestra Federica Achilli, cintura nera 5° Dan. Un intervento di altissimo livello tecnico e culturale, definito da molti partecipanti come una vera “perla” del Meeting.

La presenza del presidente regionale del settore Karate, Daniele Lamberti, ha confermato il valore del lavoro svolto: "Il Karate è uno solo: conoscere le radici permette di costruire un futuro solido, sia agonistico che amatoriale”.



La capacità del CKR di mantenere relazioni solide ha permesso di coinvolgere anche il Judo coordinato da Enrico Nanna del Judo Rimini in collaborazione con il Judo Kiai Riccione e con il presidente Sauro Tontini con attività dedicate a sicurezza, equilibrio e relazione con il compagno.



La lotta Olimpica coordinata da Olimpia Randi in collaborazione con il Direttore Tecnico Nazionale Salvatore Avanzato e i tecnici Gabriele Alfatti, Matteo Guerrino e il supporto di Francesco Placenti della commissione insegnati tecnici Fijlkam nazionale ha proposto attività dedicate alle capacità cinestetiche e al confronto fisico controllato.



Due momenti hanno reso speciale la presenza FIJLKAM e del CKR al Meeting, il passaggio di Papa Leone XIV proprio davanti all’area federale, accolto con grande emozione e la visita del Ministro dello Sport Andrea Abodi, che si è complimentato con il Maestro Corbelli e con tutto il gruppo FIJLKAM per il lavoro svolto.



Il progetto FIJLKAM al Meeting ha dimostrato che Karate, Judo e Lotta condividono un unico obiettivo: educare, includere e costruire comunità attraverso lo sport.



“Il Centro Karate Riccione, grazie alla guida del Maestro Corbelli, alla qualità dei suoi tecnici e al valore delle sue atlete, ha rappresentato la Polisportiva Riccione con competenza, prestigio e spirito educativo, contribuendo in modo decisivo al successo dell’intero progetto” hanno commentato Moreno Villa e Manuela Gasperoni presidente e vicepresidente del CKR.



