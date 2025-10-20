Centro Karate Rimini-Cervia protagonista alla Coppa Italia Master: doppio podio per Eva e Francesca

Le giovani atlete, guidate dai Maestri Montuori, conquistano oro e argento tra kata e kumite, tra le 80 società partecipanti

Si è svolto a Roseto degli Abruzzi lo scorso fine settimana 18-19/10/2025 la Coppa Italia Master alla quale hanno partecipato 80 società sportive di tutta Italia per un totale di 346 Atleti.

Il Centro karate Rimini-Cervia ha schierato due dei suoi più piccoli atleti Eva Gennaretti classe 2015 e Francesca Racis classe 2017, preparati dai Maestri Livio e Simone Montuori e dai collaboratori Andrea Bellucci, Massimiliano Garattoni e Vittoria Crosara.

Al termine della cerimonia di apertura Francesca affronta la prima prova nel kata (forma), a seguire Eva affronta la sua avversaria nel kumite (combattimento) e poco dopo esegue un’ottima prestazione nel kata. Francesca conclude con una prova brillante la gara di kumite.

Al termine della competizione, doppio podio per entrambe:

- Eva: bronzo nel kumite e oro nella propria categoria del kata

- Francesca: doppio argento nel kata e nel kumite open e oro nel kata della propria categoria