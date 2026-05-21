Centro sportivo alla Gaiofana, i sintetici e la copertura richiedono interventi prioritari

La Giunta comunale dà il via libera agli interventi

La Giunta comunale di Rimini ha approvato questa settimana tre documenti di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni impianti sportivi cittadini. I provvedimenti riguardano il completamento dei campi sintetici della Gaiofana (250mila euro), il risanamento della copertura del fabbricato principale dello stesso centro sportivo (110mila euro) e un piano diffuso di manutenzione straordinaria che interessa strutture in diversi quartieri della città, dallo stadio Romeo Neri ai campi di Rivazzurra, Miramare e Viserbella, per un importo di circa 222mila euro. "Messi in campo complessivamente circa 582mila euro di investimenti pubblici", spiegano da palazzo Garampi.

Il primo intervento riguarda la Gaiofana, l'ex centro sportivo Responsible. Rientrato in possesso dell'area, il Comune ha scelto di non attendere oltre. I 250mila euro stanziati serviranno a completare i campi sintetici ‘C’ e ‘D’ attraverso la posa dell'intaso prestazionale, il materiale granulare che viene distribuito tra i fili del manto artificiale e che rappresenta l'elemento decisivo per garantire le prestazioni del campo, la sicurezza fisica degli atleti durante il gioco e la piena agibilità degli impianti. Senza questo intervento, le superfici già installate sarebbero destinate a degradarsi rapidamente, vanificando i lavori già eseguiti.

Il secondo progetto riguarda il problema della copertura dell'edificio principale del centro sportivo, che è rimasta anch'essa incompiuta, esponendo la struttura a infiltrazioni d'acqua e ad accessi non autorizzati. Con i 110mila euro previsti, i lavori provvederanno alla chiusura delle aperture dell'edificio, al completamento della copertura tramite massetto e guaina impermeabilizzante e alla bonifica dell'area di cantiere attraverso la rimozione di rifiuti e materiali abbandonati. Un intervento che non ambisce ancora alla piena valorizzazione dell'immobile, ma che ne garantisce la conservazione e ripristina condizioni minime di sicurezza, evitando che il degrado avanzi ulteriormente in attesa di una progettazione più complessiva.

Il terzo provvedimento sposta lo sguardo sull'intera città. Il piano denominato "Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2026 – III gruppo di interventi" tocca una costellazione di strutture comunali: i campi da calcio di Rivazzurra, Miramare e Viserbella, i campi da calcetto di Santa Giustina e di via Bramante, lo stadio Romeo Neri e la scuola "Aurelio Bertola". I circa 222mila euro finanziati serviranno a installare nuovi impianti di irrigazione nei campi in erba naturale, a riparare e sostituire le recinzioni danneggiate, a ripristinare attrezzature sportive scolastiche e a intervenire sugli elementi deteriorati dello stadio Romeo Neri. È la fotografia di una manutenzione ordinaria che, nei fatti, non può prescindere da investimenti straordinari: impianti frequentati ogni giorno da centinaia di sportivi, società dilettantistiche e ragazzi delle scuole richiedono una cura costante che questa tranche di interventi intende garantire.