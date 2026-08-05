Centro sportivo di Torre Pedrera, Angelini: "Il progetto va completato"

Il consigliere comunale chiede di integrare l'intervento da 600 mila euro con nuovi spogliatoi, recinzioni e la riqualificazione del campo da calcetto

"Il progetto per il rifacimento del campo da calcio a undici del centro sportivo di Torre Pedrera rappresenta un passo importante, ma non può fermarsi al solo nuovo manto sintetico". È la posizione del consigliere comunale Matteo Angelini, che accoglie positivamente lo stanziamento di 600 mila euro approvato dall'amministrazione, chiedendo però che l'intervento venga ampliato per risolvere le principali criticità dell'impianto.

Secondo Angelini, l'installazione del manto sintetico consentirà un utilizzo molto più intenso del campo e renderà necessario adeguare anche gli spazi destinati agli atleti. Durante i lavori della Commissione II, alla presenza dei delegati della FIGC, sarebbero infatti emerse "alcune problematiche che rischiano di compromettere la funzionalità della struttura". Tra queste, "il numero insufficiente degli spogliatoi, che potrebbe creare difficoltà nella gestione delle squadre durante le giornate di maggiore affluenza".

Il consigliere pone inoltre l'attenzione sul tema della sicurezza. L'area di gioco e le panchine, sostiene, "risultano oggi facilmente accessibili dall'esterno e prive di recinzioni conformi agli standard previsti dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una situazione che, oltre a rappresentare un potenziale rischio per arbitri e tesserati, potrebbe esporre la società sportiva anche a possibili sanzioni".

Infine Angelini richiama l'attenzione sulle condizioni del campetto da calcetto adiacente al campo principale. Secondo il consigliere, il manto risulta fortemente deteriorato e le porte presenti sarebbero in condizioni tali da rappresentare "un pericolo per i ragazzi che frequentano l'impianto". Per questo chiede all'amministrazione di prevedere un intervento di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza, affinché gli investimenti destinati al centro sportivo siano accompagnati da una riqualificazione complessiva dell'area.