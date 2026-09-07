Giornata di salvataggi sulle spiagge di Riccione: tratte in salvo 7 persone, tra cui 2 bambini

La situazione pericolosa è stata causata dal mare mosso e dalla forte risacca

Giornata di salvataggi quella di ieri, domenica 6 settembre, sulle spiagge di Riccione. Tra le 16 e le 17 sono stati effettuati 5 interventi, in due diversi momenti, a causa del mare mosso e della forte risacca. Tra i bagnanti soccorsi c'erano anche due bambini di circa 10 anni.

Gli interventi hanno coinvolto i salvataggi delle zone 109 e 106 di Riccione, tra cui Thomas Romani e Simoncioni Stefano. Tra le persone tratte in salvo, due di nazionalità peruviana e due bambini.

A rendere particolarmente pericolosa la situazione è stata la presenza della risacca, che con il mare mosso tendeva a trascinare le persone verso il largo. Da qui l'appello dei salvataggi a prestare la massima attenzione: «Con il mare mosso fate attenzione, le risacche con il mare grosso non perdonano».

Un altro intervento è stato effettuato questa mattina, intorno alle 10.30, nella zona 101-102 di Riccione. I salvataggi hanno soccorso un uomo che si è sentito male mentre si trovava in acqua. Gli è stato somministrato ossigeno ed è stato allertato il 118.