Weekend di vacanza per tutti i dipendenti: così la famiglia di ristoratori dice grazie al suo staff

La famiglia Rinaldi, titolare dell'omonimo ristorante: "Grazie a chi ha contribuito ai risultati di un'intera stagione"

La famiglia Rinaldi, titolare dell'omonimo ristorante di Rimini, ha offerto un weekend di vacanza a Porto Recanati a tutti i suoi dipendenti. "Un viaggio per dire grazie a chi, giorno dopo giorno, ha contribuito al lavoro e ai risultati di un'intera stagione", riferisce Marcello "Cello" Rinaldi. "Un gesto pensato non soltanto come riconoscimento per il lavoro svolto, ma soprattutto come occasione per condividere un’esperienza fuori dal ristorante e rafforzare quello spirito di squadra che accompagna quotidianamente il lavoro dello staff", prosegue "Cello", che rimarca quanti l'iniziativa rifletta "la filosofia di una realtà familiare che dal 1963 porta avanti sulle colline di Rimini una storia legata all'ospitalità romagnola e alla ristorazione, mettendo al centro non solo gli ospiti, ma anche le persone che ogni giorno contribuiscono a far vivere il ristorante".

