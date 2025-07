Cerasolo Ausa, chiamata pedonale fuori uso in incrocio molto trafficato

Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485

Chiamata pedonale non funzionante in un incrocio con grande traffico. La segnalazione arriva alla nostra redazione da un residente a Cerasolo Ausa. Il semaforo pedonale a chiamata tra via Pasolini, la superstrada e via La Pastora non è funzionante da tempo. Il residente ha affermato di averlo fatto presente a chi di dovere ma, finora, senza risultato.