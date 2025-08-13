“Cercami”: l’app che rende le parrocchie sempre accessibili e lancia una raccolta fondi

L’app consente di consultare orari, eventi e servizi delle parrocchie in tutta Italia

“Cercami” è un progetto innovativo, nato da un’esigenza concreta: rendere le parrocchie accessibili a chiunque, ovunque, in qualunque momento, in modo semplice, inclusivo e aggiornato.

Nel nostro Paese ci sono oltre 43 milioni di cristiani, e ogni anno più di 35 milioni di persone visitano chiese per fede o turismo. Cercami vuole essere il punto di riferimento digitale della comunità cristiana italiana, dando voce anche alle parrocchie più piccole o isolate.

Nonostante ci sia la possibilità di creare questo strumento con le tecnologie odierne non esiste, ad oggi, un’app che come "Cercami" racchiude tutte queste funzionalità in un solo strumento gratuito.

Con questa app si può arrivare a consultare orari di messe, confessioni, aperture e iniziative, avere contatti diretti (email, telefono, social) della parrocchia o dei suoi collaboratori, scoprire cammini di fede, oratori, servizi per famiglie, eventi, attività giovanili. Inoltre, si può leggere storia, architettura, curiosità delle chiese e filtrare la ricerca in base alle esigenze (es. oratorio, corsi prematrimoniali, volontariato).

Infine, consultare la liturgia del giorno e la storia del santo del giorno. Aggiornare direttamente i dati della tua parrocchia, come cittadino o referente, in modo controllato e sicuro. Tutto questo in un’unica app, gratuita, intuitiva, colorata e pensata per tutte le età.

E' stata lanciata una campagna di crowdfunding su GoFund.me

"Cercami" nasce da un’esigenza che ho sentito in modo personale, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta e utile – spiega Di Fuccia, uno dei due ideatori dell’App -. Accanto a me c’è un team di professionisti con esperienza radicata nel settore, che condivide la stessa visione e crede profondamente nel valore dell’iniziativa. Lavoriamo con impegno e competenza, guidati dalla volontà di creare qualcosa che possa davvero fare la differenza”.

“L’app è completamente sviluppata e funzionante, ma ora inizia la sfida vera: farla conoscere sempre di più – sottolinea Di Fuccia -.Il patrimonio culturale italiano è rappresentato quasi per la sua totalità dalle chiese (circa 85.000 visitabili ed aperte in Italia, quasi il 100% del patrimonio culturale). Permettiamo a tutti – credenti e non, locali e turisti – di scoprire la ricchezza spirituale, culturale e sociale che ogni chiesa può offrire. È possibile sostenere il progetto attraverso una donazione, la condivisione della campagna o entrambe le modalità: ogni contributo, economico o divulgativo, è essenziale per lo sviluppo e la diffusione dell’iniziativa”.

“Il vostro contributo servirà a finanziare campagne pubblicitarie mirate su Facebook, Instagram, YouTube e Google. La produzione di video, reel e contenuti semplici e accessibili per ogni fascia d’età, collaborazioni con parrocchie, comunità e pagine religiose oltre alla gestione del progetto e il supporto tecnico per tenere aggiornato l’ecosistema Cercami

“Tutti i sostenitori, che vorranno essere aggiornati in merito all'andamento del progetto e conoscere in che modo verranno utilizzati i fondi raccolti, potranno seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, che troverete in fondo alla pagina. Con il vostro aiuto, la fede non si spegne: si diffonde” – conclude Di Fuccia.





