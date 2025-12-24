Valentina Vignali e Fabio Stefanini: matrimonio in tuta e sneakers a Pesaro

Matrimonio sportivo ed intimo per la riminese e il pesarese

Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia civile semplice e sportiva a Pesaro. La coppia ha scelto tute e sneakers al posto dei tradizionali abiti eleganti. La storia d’amore tra la sportiva e modella riminese e il cestista pesarese, iniziata nel 2011 sui campi da basket, si è riaccesa nell’estate del 2024.

Il rito civile è solo il primo passo: il 21 giugno 2026 celebreranno una seconda cerimonia al Castello di Bracciano.