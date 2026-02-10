“Cercami” musica e solidarietà al Teatro Galli: un tributo a Renato Zero

Giovedì 12 febbraio lo spettacolo “Cercami” porta musica, danza e ospiti a sorpresa, con parte del ricavato destinato ad attività sociali

Giovedì 12 febbraio alle 21.00 Sergio Casabianca, accompagnato dalla sua band delle Gocce e da numerosi ospiti, porterà in scena al Teatro Galli in Piazza Cavour a Rimini il nuovo spettacolo “Cercami”, l’omaggio a un artista che ha saputo trasformare la provocazione in poesia e diventare un’icona della musica italiana: Renato Zero.

Sul palco, insieme al cantautore riminese con la sua formazione storica, ci sanno un trio d’archi tutto al femminile formato da Lucia Solferino al violino, Michela Zanotti alla viola e Veronica Conti al violoncello, oltre a Daniele Mancini al sassofono, ai tre ballerini Gian Maria Guerra, Jenni Toni, Samuel Bartoletti, e ad altri ospiti a sorpresa.

“L’anima di Renato Zero è piena di apparenti contraddizioni” racconta Casabianca nel commentare la scelta di questo concerto, “tra romanticismo e trasgressione, eccentricità e toni intimi, e proprio per questo è un’anima completa e capace di empatizzare con un pubblico di ogni età, da ormai cinquant’anni. Un artista importante per un teatro importante, ci piaceva l’idea di proporre nel cuore della città di Rimini l’omaggio a un personaggio di questa portata”.

Lo spettacolo è una produzione Sorridolibero APS, e parte dell’incasso sarà utilizzato per le attività sociali condotte dall’associazione (di cui Casabianca è anche presidente) al centro Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini.