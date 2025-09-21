Cervia ai Campionati Italiani di Triathlon ricorderà “Matte”

Sabato 27 e domenica 28 settembre prima delle partenze si osserverà un minuto di silenzio in memoria di Matteo Versari

L'organizzazione dei campionati italiani di Triathlon è pronta a ricordare Matteo Versari, da tutti conosciuto come "Matte", medico e triatleta tesserato con il TD Rimini, scomparso improvvisamente nella notte di martedì scorso. Sabato 27 settembre e domenica 28 settembre, prima delle partenze delle gare dei campionato italiano (dove Matteo Versari era iscritto) e di coppa crono, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Matte. È arrivato infatti il via libera alla richiesta del TD Rimini da parte del presidente della Federazione Italia Triathlon Riccardo Giubilei, insieme alla società sportiva organizzatrice, la Flipper Triathlon.

Versari era stimato psichiatra in servizio all'ospedale Infermi di Rimini e triatleta: per i suoi 50 anni si era regalato l'iscrizione all'Ironman di Cervia, città che sabato ospiterà la prova individuale sulla distanza sprint, mentre domenica, come detto, la gara del campionato italiano di Coppa Crono.