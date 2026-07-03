Cesarina Calesini compie 102 anni: una vita raccontata in un libro

Dai ricordi d’infanzia alle tradizioni romagnole di cucina, il volume I 100 anni più belli della mia vita ripercorre un secolo di storia personale e italiana

Domenica 5 luglio Cesarina Calesini compie 102 anni. Da due anni festeggia il compleanno anche da autrice: in occasione del suo centesimo compleanno, la famiglia ha raccolto i suoi ricordi nel libro I 100 anni più belli della mia vita, pubblicato da NoMute, un racconto in prima persona che attraversa un secolo di storia italiana.

Nelle pagine del volume scorre un'Italia che non c'è più: l'infanzia nella casa sul Poggio, la scuola, la passione per il canto, l'amore per Guerrino, la guerra, il matrimonio, gli anni trascorsi in Calabria e a Viterbo, fino al traguardo dei cento anni. Il ritratto è quello di una donna che ha attraversato ogni stagione della vita «con la fede nel cuore e il canto nell'anima», mettendo sempre al centro accoglienza, generosità e saggezza.

A chiudere il libro c'è un prezioso patrimonio di tradizioni familiari: le ricette romagnole di Cesarina, dalla piadina ai cascioni, dai passatelli ai cappelletti, fino alla torta delle rose, trascritte così come le ha sempre preparate.

Il volume, curato da Cristina Capozzi e Andrea Tosi, è disponibile in italiano e in inglese con il titolo The 100 Most Beautiful Years of My Life nelle librerie online.