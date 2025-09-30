Cesena: cade dalla barella in Pronto soccorso, muore dopo tre giorni

L’ospedale Bufalini segnala il caso alla Procura: aperta un’inchiesta, salma sotto sequestro in attesa dell’autopsia

Tragedia al Bufalini di Cesena: Elio Pezzi, 95 anni, è morto tre giorni dopo una caduta avvenuta mentre si trovava su una barella nel Pronto soccorso, dove era arrivato in seguito a un incidente domestico.

L’anziano, in attesa dei referti clinici, sarebbe caduto dalla lettiga aggravando le proprie condizioni. Trasferito in Rianimazione, non si è più ripreso ed è deceduto domenica.

È stato lo stesso ospedale a segnalare l’accaduto alla Procura. La Polizia, coordinata dal pm Antonio Vincenzo Bartolozzi, ha acquisito la documentazione clinica per chiarire le cause del decesso. Al momento non ci sono indagati. La salma resta sotto sequestro in attesa della decisione sull’autopsia.