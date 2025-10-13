Cgil Rimini in piazza a Roma contro l’economia di guerra del Governo

Il 25 ottobre manifestazione nazionale in piazza San Giovanni: “Servono investimenti in lavoro, sanità e scuola, non più spese militari”

La Cgil di Rimini parteciperà alla manifestazione nazionale del 25 ottobre in piazza San Giovanni a Roma, promossa per chiedere un cambio di rotta nelle politiche economiche e sociali del Governo. Il sindacato denuncia scelte orientate all’austerità e al riarmo, a fronte di salari fermi, pensioni in perdita e una crescente precarietà del lavoro.

Dopo l’incontro del 10 ottobre a Palazzo Chigi sul disegno di legge di bilancio, la CGIL ha espresso forte preoccupazione per una manovra che – secondo il sindacato – penalizza lavoratori, giovani e pensionati, mentre aumenta la spesa militare di 23 miliardi in tre anni. Restano invece bloccati i fondi per lavoro, sanità, previdenza e istruzione.

La Cgil chiede la restituzione del cosiddetto “drenaggio fiscale” e una riforma del fisco basata su progressività, equità e redistribuzione, insieme alla tassazione degli extraprofitti e a un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze. Tra le priorità indicate: pensioni più eque, rilancio della sanità pubblica, sostegno alla scuola, alla casa e al trasporto locale.

Sul fronte previdenziale il sindacato sollecita il superamento della legge Fornero, una pensione di garanzia per i giovani, flessibilità in uscita e il ripristino di “Opzione donna”. In campo salariale, la CGIL punta alla detassazione degli aumenti contrattuali, a nuove assunzioni stabili nella pubblica amministrazione e a una legge sul salario minimo.

Dopo la recente partecipazione alla Marcia Perugia–Assisi, Cgil Rimini invita lavoratori, pensionati e cittadini a mobilitarsi “per la pace e la giustizia sociale” in vista della grande manifestazione di Roma.

Dalla provincia partiranno pullman organizzati: alle 6.15 dal casello A14 di Rimini Nord, alle 6.30 dalla sede Cgil di via Caduti di Marzabotto, e alle 7 dal casello di Riccione.

Per informazioni e prenotazioni: 0541 779946 o [email protected].