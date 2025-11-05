Champions: Juve e Napoli solo pari, stasera tocca a Inter e Atalanta

Spalletti si ferma sull’1-1 contro lo Sporting, Conte bloccato sullo 0-0 al Maradona. Oggi in campo le squadre di Inzaghi e Gasperini

Nella quarta giornata della fase campionato di Champions League, la Juventus di Luciano Spalletti non va oltre l’1-1 allo Stadium contro lo Sporting Lisbona. Dopo il vantaggio iniziale bianconero, i portoghesi trovano il pari nella ripresa, frenando la corsa della Juve verso la qualificazione diretta alla fase successiva.

Pareggio anche per il Napoli di Antonio Conte, che al Maradona si ferma sullo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri hanno creato diverse occasioni ma non sono riusciti a concretizzare, lasciando il gruppo ancora aperto in vista delle ultime due giornate.

Questa sera sarà il turno delle altre due italiane impegnate in Champions: l’Inter di Simone Inzaghi ospita alle 21 i kazaki del Kairat, mentre l’Atalanta di Gian Piero Gasperini farà visita all’Olympique Marsiglia, sempre alle 21. Entrambe cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione nel girone e continuare a sognare l’Europa che conta.