Champions League, Napoli ko e Juventus ok: bianconeri in crescita, partenopei frenati a Lisbona

Il Benfica batte il Napoli 2-0, la Juventus supera il Pafos con lo stesso risultato: in Europa League tocca a Bologna e Roma, Fiorentina in Conference

Europa amara per la capolista della Serie A. Il Napoli cade infatti a Lisbona contro il Benfica per 2-0: la formazione portoghese, guidata da José Mourinho, si impone con le reti di Rios e Barreiro, condannando la squadra di Antonio Conte a una serata difficile e priva di acuti offensivi. I partenopei faticano nel creare occasioni e subiscono la maggiore intensità dei padroni di casa, che sfruttano al meglio le opportunità a disposizione.

Sorrisi invece in casa Juventus. Dopo un primo tempo opaco, i bianconeri cambiano ritmo nella ripresa e superano i ciprioti del Pafos per 2-0 davanti al proprio pubblico. A firmare la vittoria sono McKennie e David, che regalano tre punti importanti nel percorso europeo della squadra.

Oggi sarà il turno delle italiane impegnate in Europa League, con Bologna e Roma pronte a scendere in campo. In Conference League occhi puntati sulla Fiorentina, chiamata a confermarsi dopo le buone prestazioni recenti in campo internazionale.