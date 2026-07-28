Chef by Chef, oltre 250 persone al Rockisland per sostenere la ricerca sul tumore del pancreas

Successo per la serata benefica promossa da Oltre la Ricerca OdV

Una serata capace di unire alta cucina, solidarietà e impegno sociale in una delle location più suggestive della Riviera. Domenica 26 luglio il Rockisland di Rimini ha ospitato “Chef by Chef”, l'evento benefico promosso da Oltre la Ricerca OdV a sostegno dei progetti a supporto dei pazienti affetti da tumore del pancreas, con il patrocinio del Comune di Rimini ed il supporto dell’azienda Fugar di Rimini.

Oltre 250 persone hanno scelto di partecipare alla serata, confermando ancora una volta quanto la comunità riminese sappia rispondere con generosità quando si tratta di sostenere iniziative che mettono al centro la salute e la qualità della vita. Presenti anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, per un saluto, e l’assessora Francesca Mattei.

Protagonisti della serata sono stati gli chef Silver Succi (Quartopiano), Marcello Fabbri (The First – Blankenhain, Germania) Stella Michelin, Claudio Di Bernardo (La Dolce Vita Grand Hotel), Daniele Succi (i-Fame) e Mariano Guardianelli (Abocar Due Cucine Rimini) Stella Michelin, che con entusiasmo e sensibilità hanno messo a disposizione il proprio talento dando vita a un percorso gastronomico di grande qualità, trasformando la cucina in un autentico gesto di solidarietà.

Accanto al momento conviviale, ampio spazio è stato dedicato alla mission dell'Associazione ed ai progetti che “Oltre la Ricerca” sta sviluppando sul territorio. Nel corso della serata sono intervenuti le componenti del Consiglio Direttivo, i medici che collaborano con l'Associazione e i fisioterapisti del progetto FISIOPAN, offrendo testimonianze che hanno raccontato il valore di una presa in carico multidisciplinare del paziente.

Tra i temi presentati, particolare attenzione è stata dedicata a FISIOPAN, il progetto di fisioterapia oncologica nato per accompagnare i pazienti nel percorso di cura e recupero funzionale (consegnato un assegno da 10mila euro), e a “Spazi di Salute”. Realizzato in collaborazione con i Rotary Club della Provincia di Rimini e San Marino, AUSL Romagna e ISS Repubblica di San Marino, questo nuovo progetto nasce dalla volontà di contribuire attivamente al miglioramento degli “Spazi” dedicati alla medicina riabilitativa, rendendoli sempre più accoglienti, funzionali e vicini ai reali bisogni delle persone, attraverso percorsi di formazione, attività di sensibilizzazione, riqualificazione degli ambienti e fornitura di nuove dotazioni tecnologiche.

Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere i progetti di Oltre la Ricerca ODV e, in particolare, le attività di ricerca scientifica che l'Associazione supporta da anni. Un impegno rivolto in particolare allo Studio PROPH-ITA, finalizzato ad approfondire il ruolo dei fattori genetici ed ereditari, e al nuovo Studio PILOT WGS sul genoma, ricerche applicate al tumore del pancreas in ambiti oggi strategici per lo sviluppo della medicina di precisione e di terapie sempre più personalizzate, capaci di rispondere alle caratteristiche di ciascun paziente (consegnati due assegni di 10mila euro l’uno per finanziare entrambi gli Studi).

“Ogni evento rappresenta per noi molto più di una raccolta fondi – sottolinea Oltre la Ricerca ODV –. È un'occasione per far conoscere i bisogni dei pazienti, creare cultura e consapevolezza, costruire relazioni e coinvolgere cittadini, professionisti sanitari, istituzioni e imprese in un percorso comune. Solo insieme possiamo trasformare la solidarietà in progetti concreti. I nostri progetti nascono infatti da un ascolto attento della voce dei pazienti”.

L'Associazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento agli chef, al Rockisland per la calorosa ospitalità, ai volontari, ai professionisti sanitari intervenuti e a tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno contribuito al successo della serata.

L'impegno di Oltre la Ricerca prosegue con la convinzione che investire nella ricerca, nella riabilitazione, nel supporto ai pazienti e nella collaborazione tra associazioni, professionisti e istituzioni significhi offrire risposte sempre più concrete a chi affronta il difficile percorso della malattia.

L’Associazione ringrazia infine le aziende che hanno supportato l’iniziativa: Fugar, Oleificio Corazza, Quartopiano, The Firts, Blankenhain, La Dolce Vita, i-Fame, Abocar due cucine, Ecopesce, Sacchi tartufi, il Forno della Vecchia Pescheria, Fattoria del Piccione, Tenuta Colombarda, Podere Vecciano, Valle delle Lepri, CHS Group, Calandrini Frutta, Gió Mare, Giemme etichettificio, RR Servizi Grafici.