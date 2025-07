Chet, dal Jazz alla Bossa Nova: Un Viaggio Musicale Indimenticabile a Cattolica

Il Cattolica JazzFeeling Festival presenta "Chet, from New York to Bahia", un omaggio gratuito a Chet Baker in chiave brasiliana, con Bill O'Connell, Olivia Foschi e un quartetto d'eccezione

A cura di Redazione 16 luglio 2025 14:35

La cantante Olivia Foschi

