Cheursa di Bech 2025: highlights e interviste nel video della manifestazione

Netta vittoria del kenyano Simon Kibet Loitanyang

Domenica 16 novembre si è disputata la 51ª Cheursa di Bech a Sant’Arcangelo di Romagna, con 631 atleti competitivi al traguardo. Netta vittoria del kenyano Simon Kibet Loitanyang (UP Policiano), unico a scendere sotto i 30 minuti con 29’43”, davanti a Ricciardi e Cacaci.

In campo femminile trionfo di Marika Accorsi (Cus Parma), che ha chiuso in 34’01”, seguita da Vettor e Arrigoni. La Accorsi è arrivata a soli 21 secondi dal record della gara.

Cheursa di Bech 2025

La manifestazione, inserita nei circuiti “I 10mila di Romagna” e “Corri in Romagna”, è stata sostenuta dal Comune, dalla Pro Loco e da numerosi sponsor.