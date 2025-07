Chi era Teresa Sommario, uccisa dal figlio Filippo: il ricordo dei colleghi

Colleghi e sindacati la ricordano come una donna competente, dolce e profondamente legata alla famiglia

Teresa Sommario, 47 anni, è stata tragicamente uccisa dal figlio Filippo Manni, 21 anni, nella loro casa a Racale (Lecce) il 17 giugno 2025, mentre lavorava in smart working. Il giovane ha confessato di averla colpita con un’ascia, dichiarando che il gesto è scaturito da un rimprovero ricevuto per non averla salutata. Durante l'interrogatorio, ha ammesso di aver più volte pensato di compiere quel gesto, anche se "per scherzo", e di averlo fatto "senza sapere perché", mostrando freddezza e assenza di pentimento.

Nei giorni precedenti, un episodio di tensione aveva già fatto emergere segnali preoccupanti: Filippo aveva colpito con un pugno l’auto della madre, rompendo il parabrezza. La donna aveva minimizzato l’accaduto, descrivendolo come uno scatto d’ira isolato.

Teresa Sommario lavorava da quasi vent’anni nell’Ufficio Acquisti di Cnh Industrial. Colleghi e sindacati la ricordano come una donna competente, dolce e profondamente legata alla famiglia. Era nota per i suoi abbracci del mattino e l’orgoglio con cui parlava dei figli. “Un gesto semplice, che rendeva più leggera ogni giornata”, hanno detto i colleghi in un commosso ricordo.