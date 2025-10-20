Altarimini

Chiara Saponi, il dolore della figlia di Pierina: “Non è giusto che ci dicano di vergognarci”

La donna ha voluto denunciare anche la sofferenza provocata dagli attacchi ricevuti sui social

A cura di Glauco Valentini Redazione
20 ottobre 2025 19:50
Rimini
Cronaca
Nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, che vede imputato il 35enne Louis Dassilva, la Corte d’Assise di Rimini ha rinviato la decisione sul confronto tra l’imputato e Manuela Bianchi, sua ex amante. Sono invece state rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa.

Durante l’udienza sono stati ammessi i testimoni e fissate le prossime date del processo: 10 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre. I primi a essere ascoltati saranno i figli di Pierina — Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi — che apriranno la serie delle testimonianze dell’accusa.

Tra i testimoni figura anche la figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi, dunque la nipote di Pierina, coinvolta a sua volta emotivamente nella dolorosa vicenda familiare.

Chiara Saponi, figlia maggiore di Pierina, ha espresso tutta la sua determinazione e il suo dolore per quanto accaduto. Parlando con i suoi legali, ha ribadito la sua convinzione che “tutto porta a Louis Dassilva”. La donna ha poi voluto denunciare anche la sofferenza provocata dagli attacchi ricevuti sui social:

“C’è un punto che mi duole molto — ha detto — quello degli attacchi sui social. Sentire dire da persone esterne che noi ci dobbiamo vergognare non è giusto.”

