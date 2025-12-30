Via la doppia tassazione per i pensionati ex frontalieri a San Marino: "Governo al lavoro"

L'annuncio di Beatriz Colombo (Fdi): "Parere favorevole del Governo al mio ordine del giorno"

"Accolgo con grande soddisfazione il parere favorevole del Governo, questa notte, al mio ordine del giorno presentato nell’ambito del disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Così Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia annuncia possibili interventi sulla "famigerata" doppia tassazione che grava sui pensionati ex lavoratori frontalieri nella Repubblica di San Marino. L'ordine del giorno impegna il Governo "a valutare ogni iniziativa utile ad escludere le doppie imposizioni sui redditi da pensione dei pensionati ex frontalieri, garantendo il principio di unicità dell’imposizione e uniformando l’interpretazione della normativa". Colombo ha chiesto di valutare "l'adozione di un atto ufficiale di prassi che chiarisca in modo espresso e univoco la nozione di pensioni di sicurezza sociale, così da assicurare un’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale ed evitare interpretazioni difformi". Colombo garantisce impegno per sollecitare "con determinazione la risoluzione già concordata con il Presidente della Commissione Lavoro, Walter Rizzetto, e con il Presidente della Commissione Esteri, Giulio Tremonti, affinché si arrivi finalmente a una soluzione strutturale, equa e definitiva a tutela dei diritti di questi pensionati".