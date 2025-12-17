Chiusura notturna A14 tra Rimini sud e Rimini nord per lavori di segnaletica
Dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre deviazioni consigliate sulla viabilità ordinaria
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.
E' stata annullata la chiusura del tratto Valle del Rubicone-Cesena, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 5:00 di giovedì 18 dicembre. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, per lavori di pavimentazione.