Chiusura notturna della stazione di Rimini nord
Tra le 21:00 di martedì 2 e le 5:00 di mercoledì 3 dicembre, si consiglia di usare Rimini sud o Valle del Rubicone
A cura di Redazione
01 dicembre 2025 10:20
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud o di Valle del Rubicone.