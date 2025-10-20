Chiusura notturna sulla A14 tra Rimini sud e Rimini nord per manutenzione
Dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre lavori di illuminazione nella galleria Covignano
A cura di Redazione
20 ottobre 2025 10:52
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleria "Covignano", dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.