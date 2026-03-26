“Ci vediamo al Parco!” torna a Rimini per la Giornata della Visibilità Transgender

Domenica 29 marzo al Parco XXV Aprile – Serra Cento Fiori, una giornata di giochi, sport e laboratori all’aperto per famiglie e cittadinanza

Domenica 29 marzo, il Parco XXV Aprile – Serra Cento Fiori di Rimini ospiterà la terza edizione di “Ci vediamo al Parco!”, iniziativa aperta alla cittadinanza organizzata da AICS Comitato Provinciale Rimini APS in collaborazione con Arcigay Rimini “Alan Turing” e con il Patrocinio del Comune di Rimini, in occasione della Giornata Internazionale della Visibilità Transgender (TDoV).

L’appuntamento è dalle 11 alle 19 e propone attività ludiche, sportive e creative pensate per famiglie, bambine e bambini, e per tutte le persone che desiderano trascorrere una giornata all’aria aperta.

Un invito a incontrarsi e condividere

“Ci vediamo al Parco!” nasce da un invito semplice e spontaneo: incontrarsi in uno spazio pubblico per stare insieme. Un gesto quotidiano che diventa occasione per condividere momenti di gioco e rafforzare relazioni tra le persone.

Fin dalla prima edizione, l’iniziativa è cresciuta grazie alla collaborazione tra diverse realtà associative del territorio. La manifestazione è infatti il risultato di una rete costruita nel tempo tra associazioni, volontari e partner locali, con l’obiettivo di promuovere coesione sociale, partecipazione e accesso allo sport. Questo lavoro di squadra rende possibile organizzare iniziative aperte e accessibili alla cittadinanza e dimostra come la collaborazione tra realtà del territorio possa generare occasioni concrete di incontro e socialità.

Un evento per la Giornata Internazionale della Visibilità Transgender

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate al Transgender Day of Visibility, ricorrenza internazionale che promuove la conoscenza, il rispetto e la visibilità delle persone transgender e non binarie. In un contesto in cui questi temi sono talvolta accompagnati da stereotipi o incomprensioni, momenti pubblici come questo rappresentano opportunità importanti per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca.

Durante la giornata, il parco si animerà con giochi tradizionali, attività sportive spontanee, laboratori creativi e momenti di lettura per bambine e bambini. Le persone partecipanti potranno portare il proprio pranzo al sacco e trascorrere l’intera giornata nel parco, vivendo lo spazio pubblico come luogo di socialità.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel progetto P.A.S.S.I. – Punti di Accesso per lo Sport Sociale e Inclusivo: Ogni passo, una nuova libertà, promosso da AICS Comitato Regionale Emilia-Romagna, che mira a costruire una rete territoriale capace di rendere lo sport sempre più accessibile e inclusivo.

Partecipazione: gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Nota: in caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata