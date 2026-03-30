Ciclismo: Coppa Italia delle Regioni, dopo 5 tappe Donati in testa

Alle spalle del leader nella generale c'è Ulissi. Tra i team guida la Bardiani CSF 7 Saber

Dopo la Settimana Internazionale Coppi e Bartali sono arrivati gli aggiornamenti delle classifiche relative alla Coppa Italia delle Regioni. In testa alla generale si conferma Davide Donati (Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies) con 110 punti, ma si accende la lotta alle sue spalle, con Diego Ulissi (XDS Astana Team) secondo con 109 punti. Terzo, a quota 85, Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step).

Tra i team la lotta è serratissima, con la Bardiani CSF 7 Saber che si porta in testa con 177 punti. Segue la MBH CSB Telecom Fort trascinata da Alessandro Fancellu con 174. Sorprendente 3/a la Genaral Store Essegibi F.lli La Curia con 172 e migliore Continental.

Nella classifica giovani al comando Gianmarco Garofoli, davanti Davide Donati e Simone Gualdi si portano alle sue spalle. Continua la progressione di Iacomoni e Dati, ormai stabilmente tra i migliori. Tra gli scalatori, cambia la leadership con Emanuele Ansaloni (Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone) che si porta in testa con 43 punti, superando Kevin Pezzo Rosola e Andrea Cantoni.

Nella classifica della combattività resta al comando Filippo Zana, ma alle sue spalle c'é grande equilibrio con diversi atleti raccolti in pochi punti, tra cui Antonio Tiberi, Diego Ulissi ed Emanuele Ansaloni, a conferma di una competizione sempre più aperta.