Ciclista 60enne muore per un malore sulla Marecchiese

Il malore è avvenuto intorno alle 9.30, nei pressi di Pietracuta

Tragedia questa mattina, sabato 9 agosto, sulla Marecchiese. Un uomo di 60 anni, residente a Riccione, è morto a seguito di un arresto cardiaco mentre pedalava con una comitiva di amici in direzione Novafeltria. Il malore è avvenuto intorno alle 9.30, nei pressi di Pietracuta di San Leo: il ciclista si è improvvisamente accasciato a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza e dell’elicottero del 118, allertato per un eventuale trasporto all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.