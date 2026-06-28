Ciclista si ferma per un caffè a Pennabilli, sparisce la bici

È successo giovedì mattina, le indagini affidate ai Carabinieri

Si ferma per un caffé, esce e non trova più la bici. Succede spesso nelle grandi città, ma giovedì mattina è accaduto a Pennabilli, luogo notoriamente tranquillo. Non capita spesso, infatti, che uno dei tanti cicloamatori che frequentano l'Alta Valmarecchia, si trovi a far fronte a uno sgradevole furto.

Come ricostruito il ciclista, un riminese, era partito da Rimini in gruppo. Erano in dieci e avevano deciso di fare un percorso classico, attraverso le colline riminesi fino a giungere al borgo dell'Alta Valmarecchia. Una volta arrivati a Pennabilli, si sono fermati al bar per un brindisi alla salute di uno dei ciclisti che compiva gli anni.

All'uscita dal locale mancava all'appello solo una delle biciclette del gruppo. Il mezzo è una Specialized bianca, del valore di circa 5000 euro.

È scattato subito l'allarme e i carabinieri di Novafeltria hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono in corso, sarebbe stato individuato un "frame" particolarmente significativo e utile per rintracciare il responsabile.

Lo sfortunato ciclista per tornare a casa, è stato costretto a farsi venire a prendere dal figlio. "Ringrazio i Carabinieri che si sono subito attivati" racconta alla nostra redazione "e mi hanno assistito con gentilezza e disponibilità. Un ringraziamento anche al barista per il supporto". Il proprietario della bici rubata ha condiviso la foto del suo mezzo, nella speranza che qualcuno possa fare pronta segnalazione ai Carabinieri.

Un episodio inusuale, mai capitato, in una realtà tranquilla come Pennabilli, piacevole tappa quasi "obbligatoria" per gli appassionati delle due ruote.