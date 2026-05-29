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Ciclisti cadono nel sottopasso di via Iolanda Capelli

L’incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Rimini, nessuna auto coinvolta

A cura di Grazia Antonioli Redazione
29 maggio 2026 08:00
Ciclisti cadono nel sottopasso di via Iolanda Capelli -
Rimini
Cronaca
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Un gruppo di ragazzi in bicicletta è caduto nel sottopasso di via Iolanda Capelli a Rimini. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero auto coinvolte. Gli sportivi, provenienti dalla Fiera, hanno riportato vari traumi. Le loro condizioni non sarebbero, fortunatamente, serie. Sul posto due ambulanze e un'automedica. Circolazione rallentata per i rilievi ed i soccorsi.

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