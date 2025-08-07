Cinema nel Parco: l’Anfiteatro degli Olivetani di Riccione si trasforma in arena sotto le stelle

Dall'8 agosto al 7 settembre, ogni sera grandi film d’autore

Tutto pronto per l’inizio di Cinema nel Parco, la nuova rassegna cinematografica all’aperto che, da venerdì 8 agosto a domenica 7 settembre, trasformerà ogni sera (dal martedì alla domenica) l’Anfiteatro del Parco degli Olivetani in una vera arena sotto le stelle.

La rassegna si apre domani, venerdì 8 agosto, con “Io sono ancora qui” di Walter Salles, emozionante ritratto familiare ambientato nella Rio de Janeiro degli anni ’70, tra dittatura militare e desiderio di resistenza quotidiana. Un film profondo e vibrante, che dà subito il tono al programma di quest’anno: coinvolgente, ricco di storie forti e visioni d’autore.

Sabato 9 agosto è la volta di “Ritrovarsi a Tokyo” di Guillaume Senez, toccante road movie metropolitano ambientato nella capitale giapponese, dove un padre cerca disperatamente di rivedere la figlia perduta. Un piccolo gioiello europeo, da non perdere, proposto al prezzo ridotto grazie a Cinema Revolution.

Domenica 10 agosto arriva uno degli eventi più attesi: “Parthenope” di Paolo Sorrentino, opera monumentale e intima al tempo stesso, che attraversa decenni di storia e di vita partenopea con la consueta potenza visiva del regista premio Oscar.

Tre prime serate che rappresentano perfettamente lo spirito della rassegna: uno sguardo ampio sul cinema del presente, tra produzioni internazionali, opere italiane di valore e storie capaci di parlare a pubblici diversi.

Le proiezioni iniziano alle ore 21:15, con ingresso unico a 6,50 euro. I film italiani ed europei saranno disponibili al prezzo ridotto di 3,50 euro, grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution.





