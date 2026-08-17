Cinema nel Parco, sette serate tra grandi film e cinema d’autore

A Riccione una settimana di proiezioni sotto le stelle: da Jarmusch a Cronenberg, fino al documentario dedicato a Pier Vittorio Tondelli

Ancora altre serate da non perdere per la rassegna Cinema nel parco, l’appuntamento estivo che fino al 3 settembre trasforma il Parco degli Olivetani di Riccione nell’arena a cielo aperto per tutti gli appassionati del grande schermo. La nuova settimana propone sette serate consecutive di proiezioni, in un percorso che tocca generi diversi: dai thriller d’azione ai successi internazionali, dalle produzioni autoriali fino ai ritratti biografici e culturali.





Il cartellone si apre lunedì 17 agosto con il teso thriller storico L’agente segreto di Kleber Mendonca Filho. Ambientato nel Brasile del 1977, il film segue la drammatica vicenda di Marcelo, un esperto di tecnologia sulla quarantina in fuga dalle persecuzioni politiche del regime. L’uomo giunge a Recife nel pieno della travolgente settimana del carnevale, sperando di potersi finalmente ricongiungere con il figlio, ma scoprirà presto a sue spese che la città è ben lontana dall’essere il rifugio pacifico e privo di violenza che stava disperatamente cercando.





Martedì 18 agosto la scena è per A History of Violence di David Cronenberg, un teso noir d’azione che esplora la sottile linea tra normalità e spietatezza. La vicenda ruota attorno a Tom Stall, proprietario di un piccolo e tranquillo ristorante di provincia. La sua ordinaria vita familiare con la moglie e i figli viene improvvisamente stravolta quando reagisce all’aggressione di due feroci criminali uccidendoli entrambi. La notizia esplode su tutti i media nazionali, attirando l’attenzione di Carl Fogarty, spietato boss della mafia irlandese di Philadelphia. Il boss si presenta in città convinto di aver riconosciuto in Tom un temuto delinquente del passato che lo ha privato di un occhio; per l’uomo inizia così una brutale lotta per difendere la propria famiglia.





Mercoledì 19 agosto arriva a Riccione il grande cinema d’autore con Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, pellicola d’impatto emotivo insignita del prestigioso Leone d’Oro a Venezia 2025. Il film si sviluppa in un trittico di storie parallele ambientate nel presente, ciascuna collocata in un paese differente. Attraverso uno sguardo intimo e profondo, l’opera mette a nudo le complesse relazioni che si instaurano tra figli ormai adulti, i loro genitori anaffettivi o distanti, e i legami a volte conflittuali tra fratelli.





La seconda parte della settimana prende il via giovedì 20 agosto con l’avventura fantascientifica L’ultima missione: Project Hail Mary di Phil Lord e Christopher Miller, che vede protagonista Ryan Gosling nel ruolo dell’insegnante di scienze Ryland Grace. L’uomo si risveglia a bordo di un’astronave a diversi anni luce dalla Terra, privo di qualsiasi ricordo sulla propria identità o sulle ragioni della sua presenza lì. Man mano che la memoria comincia a riaffiorare, Grace scopre il gravoso obiettivo della sua spedizione: trovare una soluzione scientifica al mistero di una sostanza che sta provocando il collasso del Sole. Per evitare l’estinzione dell’umanità dovrà spingere oltre i limiti le sue competenze e la sua creatività, scoprendo grazie a un’inaspettata amicizia che non è solo in questa disperata impresa.





Venerdì 21 agosto la programmazione omaggia la storia della settima arte con Nouvelle Vague di Richard Linklater. Il film ricostruisce il momento storico in cui Jean-Luc Godard girò la sua opera prima Fino all’ultimo respiro, pietra miliare del cinema mondiale. La pellicola sceglie di adottare proprio lo stesso stile visivo, il ritmo e lo spirito dirompente con cui il maestro francese rivoluzionò per sempre le regole del linguaggio cinematografico.





Nel fine settimana la rassegna offre leggerezza e approfondimento culturale. Sabato 22 agosto va in scena Pecore sotto copertura di Kyle Balda, una brillante rivisitazione della commedia mystery a cui prende parte anche Hugh Jackman nei panni del pastore George. L’uomo è solito leggere ogni sera romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che gli animali non capiscano nulla delle trame. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, il gregge decide di fare da sé: analizzando gli indizi ed esaminando i sospetti umani, le pecore dimostreranno sul campo di essere eccellenti investigatrici.





La settimana si chiude domenica 23 agosto con un appuntamento speciale: Viva Tondelli: uno scrittore delle nostre parti di Michael Petrolini, documentario proiettato in occasione del settantesimo anniversario dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli. Un racconto a più voci dedicato a uno scrittore che ha saputo descrivere con originale forza innovativa le storie e le sottoculture giovanili a cavallo tra la fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80. Attraverso i ricordi di chi lo ha conosciuto o ne ha tratto ispirazione, il documentario restituisce la figura di un autore capace di narrare l’Emilia e la Romagna con forte legame territoriale, pur mantenendo una caratura di respiro internazionale. L’evento, realizzato in collaborazione con Riccione Teatro per l’anteprima della ventottesima edizione di TTV Festival, avrà come ospiti Giulio Tondelli, Alberto Bertoni, Enza Negroni e Nico Note.



Per arricchire l’esperienza degli spettatori e accompagnare le serate di cinema sotto le stelle già prima delle proiezioni è aperto Overlook Café. Immerso nel verde e a pochi passi dal porto canale, lo spazio propone aperitivi, momenti di convivialità e iniziative legate al cinema e alla cultura.







