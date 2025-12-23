Cinema Tiberio: un Natale all’insegna della qualità e delle prime visioni

Dal 26 al 31 dicembre in prima visione “Monsieur Aznavour” e “L’anno nuovo che non arriva”, tra musica, storia e vicende personali

Al Cinema Tiberio di Rimini si mantiene il legame con il cinema di qualità anche per le festività natalizie, offrendo una variegata scelta di titoli “controcorrente” rispetto ad altre sale. “Con la maggior parte delle sale cinematografiche occupate da due titoli come “Avatar” di James Cameron e “Buen Camino” con Checco Zalone – sottolinea Stefano Tonini del Cinema Tiberio-, la programmazione cinematografica di questo periodo, il più affollato dell’anno a livello di presenze, non offre molte altre possibilità. Il Cinema Tiberio si propone come sala alternativa, con un programma che punta alla qualità e alle produzioni indipendenti, sceglie le piccole distribuzioni a scapito delle major e ha un occhio di riguardo per la famiglia con stimolanti proposte di animazione europea. Una scelta coerente con la nostra programmazione che anche per il 2025 si è sviluppata su queste coordinate, con ampia presenza di pubblico che ha gradito particolarmente le nostre scelte”.

Il periodo natalizio al Tiberio (chiuso il 24 e il 25 dicembre) presenta da venerdì 26 a mercoledì 31 dicembre (venerdì 26 dicembre ore 17, sabato 27 dicembre ore 21, domenica 28 dicembre ore 18, lunedì 29 dicembre ore 21, martedì 30 dicembre ore 17 e mercoledì 31 dicembre ore 16) in prima visione il film Monsieur Aznavour di Mehdi Idir e Grand Corps Malade con Tahar Rahim, Victor Meutelet, Rupert Wynne-James, Bastien Bouillon e Soufiane Guerrab.

Un biopic che narra il percorso eccezionale di Charles Aznavour, dagli esordi difficili come figlio di immigrati armeni fino all’ascesa a icona della musica francese, tra trionfi e fallimenti. Il film esplora la sua determinazione, la sua devozione all’arte e l’impatto della sua storia personale, inclusa l’amicizia con Édith Piaf e la sua crescita come artista e come simbolo.

Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5

Sempre dal 26 al 30 dicembre arriva, in prima visione, L’anno nuovo che non arriva di Bogdan Muresanu con Adrian Vancica, Andrei Miercure, Nicoleta Hâncu, Emilia Dobrin e Marian Adochitei. Bucarest, dicembre 1989. Il regime di Ceausescu sta per crollare. Mentre l’esercito reprime le rivolte a Timisoara che i media cercano di camuffare, il regista Stefan deve salvare lo spettacolo di Capodanno della TVR: l’attrice principale fuggita va rimpiazzata con l’attrice teatrale Florina, che però detesta il dittatore. Laurentiu, intanto, figlio del regista, medita di scappare in Jugoslavia a nuoto. Ionut, agente segreto della Securitate, deve sorvegliare lui e i suoi amici, ma è incapace di allontanare la madre Margareta dalla sua casa prossima alla demolizione. Intanto Gelu, operaio traslocatore dello stabile, è in ambasce: il figlioletto ha imbucato la letterina a Babbo Natale in cui chiedeva la morte di “zio Nicolae” come regalo per il papà. Il film è in programma venerdì 26 dicembre alle ore 21, sabato 27 dicembre alle ore 17, domenica 28 dicembre alle ore 21, lunedì 29 dicembre alle ore 17 e martedì 30 dicembre alle ore 21. Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5

Per la famiglia appuntamento con Junior Cinema domenica 28 dicembre alle ore 15.30 (biglietto unico € 5): in programma il film d’animazione Scirocco e il regno dei venti di Benoît Chieux, coproduzione franco-belga. Juliette compie cinque anni. Insieme alla sorella Carmen, che di anni ne ha già 8, vengono ospitate da Agnès, un’amica della mamma che, essendo allenatrice di una squadra, sta partendo per una trasferta e gliele affida. Agnès è una scrittrice di una serie di romanzi fantasy che vedono al centro il temibile vento Scirocco. Mentre lei si riposa le due sorelline finiscono dentro i libri e vivono una fantastica avventura trasformate in gatte.

Il film sarà in programma anche domenica 4 gennaio 2026, sempre alle ore 15.30.

Mercoledì 31 dicembre alle ore 22 tradizionale appuntamento di Capodanno: in programma il film Nguyen Kitchen di Stéphane Ly-Cuong con Anh Tran-Nghia, Gaël Kamilindi, Linh Dan Pham, Camille Japy e Christophe Tek. Yvonne Nguyen, un’attrice franco-vietnamita, sogna una carriera di successo nei musical, con grande disappunto della madre che preferirebbe per lei un percorso più serio. Costretta a tornare a casa della madre, le due donne si accorgono di essere diventate ormai due sconosciute. Ma nell’intimità della cucina del ristorante vietnamita di famiglia, iniziano a ritrovare un legame. Nel frattempo, Yvonne continua a inseguire i suoi sogni e finalmente ottiene l’occasione di fare un’audizione per un grande spettacolo… Per Stéphane Ly-Cuong, regista e sceneggiatore del film, Nguyen Kitchen è molto più che un musical: è un atto d’amore verso la diaspora vietnamita in Francia e un invito a riscoprire la forza delle radici.

Biglietto unico € 8 con posto numerato e brindisi di mezzanotte nel Chiostro.