Circa 200 famiglie riminesi beneficiarie dei contributi comunali per i nidi

L’investimento di 250 mila euro sostiene l’accesso ai servizi educativi privati convenzionati

Saranno circa 200 le famiglie riminesi che potranno beneficiare dei contributi comunali per l’abbattimento delle rette dei nidi d’infanzia convenzionati. Un investimento di 250 mila euro approvato dall’Amministrazione comunale per l’anno educativo 2025/2026, insieme all’elenco dei beneficiari del progetto di promozione dell’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. La misura nasce dalla convenzione rinnovata con 17 gestori di 20 servizi educativi privati convenzionati e si integra con il sostegno INPS, garantendo un aiuto concreto alle famiglie.

“ Un intervento – sottolinea Chiara Bellini , vicesindaca con delega ai servizi educativi - che punta a rendere più accessibile e sostenibile la frequenza dei nidi per le famiglie, ampliando le possibilità disponibili. Investire sulla prima infanzia significa investire sul futuro della comunità, garantendo pari opportunità di crescita e apprendimento a tutte le bambine e i bambini.”