Circo, acrobazie e comicità: a Riccione torna il Family Show

Martedì piazzale Ceccarini si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. In programma ventriloquia, mimo, musica e acrobatica aerea

Piazzale Ceccarini si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per una serata dedicata a grandi e piccoli. Martedì 11 agosto, alle 20.30, torna a Riccione il "Riccione Family Show", appuntamento della rassegna estiva di circo-teatro sotto le stelle che porterà sul palco comicità, acrobazie, musica e performance pensate per coinvolgere tutto il pubblico. L'ingresso è gratuito. A fare da filo conduttore alla serata sarà ancora una volta Checco Tonti. Regista, attore e performer romagnolo, sarà il maestro di cerimonie dello spettacolo e accompagnerà gli spettatori attraverso i diversi numeri, dialogando con gli artisti e contribuendo a creare quel rapporto diretto con il pubblico che caratterizza il format.

Il programma punta sulla varietà delle esibizioni e sulla presenza di artisti provenienti da esperienze diverse. Tra i protagonisti ci sarà Samuel Barletti, ventriloquo conosciuto anche dal grande pubblico televisivo, che porterà in scena la sua particolare arte fatta di voce, personaggi e comicità. Spazio anche alla comicità di Beppe Chirico, attore e clown che da oltre trent'anni lavora attraverso la maschera e il mimo, mescolando ironia e poesia in una performance pensata per divertire spettatori di ogni età.

La musica entrerà invece in scena con Lullo Mosso e il suo "mototrabbasso", uno degli elementi più curiosi dello spettacolo: una singolare fusione tra una motocicletta e un contrabbasso che diventa parte integrante della performance, tra gag e trovate surreali.

A cambiare completamente prospettiva ci penserà poi Denise Bellettini. Acrobata professionista ed ex ginnasta, porterà in piazzale Ceccarini le sue performance di acrobatica aerea, con numeri che metteranno insieme forza, equilibrio ed eleganza, regalando al pubblico uno spettacolo soprattutto visivo. Il "Riccione Family Show" è promosso dal Consorzio Riccione Family Hotels con il patrocinio e il sostegno del Comune di Riccione e propone una formula pensata per mettere insieme intrattenimento e linguaggi diversi del circo contemporaneo, senza rinunciare alla dimensione familiare.

Quello di martedì sarà il penultimo appuntamento della rassegna. Il "Riccione Family Show" tornerà infatti per l'ultima serata della stagione martedì 18 agosto, ancora in piazzale Ceccarini e sempre alle 20.30, per il gran finale dell'estate dedicata al circo-teatro.