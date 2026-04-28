Claudio Aulizio eletto nel Consiglio nazionale SILB-FIPE

Il presidente SILB Rimini entra nell’organismo nazionale dei locali da ballo: “Impegno su sicurezza e lotta all’abusivismo per tutelare un settore centrale per il turismo della Riviera”

Importante riconoscimento per il territorio riminese: Claudio Aulizio, presidente SILB-FIPE della provincia di Rimini, è stato eletto nel Consiglio nazionale dell’associazione di categoria che rappresenta i locali da ballo.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea nazionale svoltasi presso la sede di FIPE-Confcommercio a Roma, che ha visto anche la conferma di Maurizio Pasca alla presidenza per il prossimo quinquennio. Un incarico che rafforza la rappresentanza della Riviera romagnola all’interno degli organismi nazionali del settore dell’intrattenimento notturno, comparto storicamente centrale per l’economia turistica della provincia di Rimini.

“Sono molto onorato di questo incarico e ringrazio tutto il direttivo del SILB - commenta Aulizio -. Sono pronto a dare il massimo anche a livello nazionale per ottenere risultati concreti per la categoria, che rappresenta un comparto importante sul nostro territorio, non solo dal punto di vista economico, ma anche dell’offerta turistica. Mi impegnerò su temi cruciali per il nostro settore: in primis la sicurezza e la lotta all’abusivismo ricordando a tutti, in caso ce ne fosse ancora bisogno, che le discoteche e i locali da ballo sono i luoghi idonei per questa funzione e sono sottoposti a specifiche normative e controlli capillari. Per questo continueremo a contrastare con forza chi organizza l’attività di ballo senza autorizzazione in luoghi improvvisati: fenomeni che mettono a rischio l’incolumità degli avventori e in crisi un settore fondamentale come quello dell’intrattenimento da ballo”.

“Continueremo a lavorare con determinazione per rappresentare al meglio le imprese del nostro comparto, rafforzando il dialogo con le istituzioni e promuovendo politiche che sostengano concretamente lo sviluppo del settore dell’intrattenimento - aggiunge il presidente nazionale Pasca -. Il nostro impegno sarà quello di rendere il SILB sempre più inclusivo, moderno e vicino alle esigenze delle imprese, puntando su qualità, legalità e valorizzazione del ruolo economico e sociale dei locali da ballo”.