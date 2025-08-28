Clooney e Stone, sfilata di star alla mostra di Venezia

Alieni, bambini e un divo in crisi: la fragilità protagonista al Lido

Sfilata di stelle sul tappeto rosso della seconda serata della Mostra del Cinema di Venezia. A catturare i riflettori è Emma Stone, protagonista di Bugonia di Yorgos Lanthimos, nei panni di un’aliena enigmatica: l’attrice non ha partecipato alla conferenza stampa a causa di una sinusite, ma non ha rinunciato all’eleganza della passerella.

Accanto a lei brilla George Clooney, al centro del film Jay Kelly di Noah Baumbach, dove interpreta un attore in crisi personale e professionale. Un ruolo che mostra il lato più fragile e umano della star hollywoodiana.

A rappresentare l’Italia è Valeria Golino, che con il suo fascino ha incantato pubblico e fotografi, confermando la vitalità del cinema italiano in un’edizione della Mostra che sembra voler indagare, più che mai, le sfumature della vulnerabilità umana.