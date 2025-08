"Co warto zjeść?": guida polacca ai sapori nascosti di Rimini

Il blog Kierunek Włochy detta le mete gastronomiche: premiate trattorie, piadinerie e paninoteche locali

Sarà per i prezzi ancora "competitivi" o per i nuovi collegamenti low cost, ma a Rimini - oggi più che mai - se c'è un mercato in forte crescita è certamente quello polacco. I polacchi amano la riviera e nel 2025 si confermano saldamente al secondo posto nelle presenze, in un mercato sempre più variegato dove il predominio tedesco appare ancora saldo ma non più assoluto. Spiagge, vita notturna, patrimonio storico e culturale, ma soprattutto i piaceri della tavola: ecco i motivi per cui la comunità polacca ama così tanto Rimini. Ma dove mangiano i polacchi?

A guidare i nostri vicini dell'est c'è un blog che per i polacchi amanti dell'Italia ha assunto il valore della Bibbia. Kierunek Włochy, con oltre 280mila visite al mese, è certamente il sito sull'Italia più letto di sempre. Lo sa bene Gioachino Meli, che per anni si è domandato – senza trovare una risposta - perchè nella sua piccola paninoteca a Ina Casa arrivassero più polacchi che sammarinesi. Il motivo è presto spiegato: Pane, Vino e Baghino è uno dei pochi eletti menzionati in un articolo del 2021 che negli anni ha macinato milioni di view ed è diventato una sorta di guida per i turisti da Varsavia: Rimini – co warto zjeść?. Una domanda che in italiano suona pressapoco così: cosa vale la pena mangiare?

Per la famosa guida vale la pena mangiare alla Taverna il Trabucco (soprattutto per le sue specialità di pesce e frutti di mare), da Luna Rossa (per la pasta fresca, ravioli ai crostacei e dessert tipici), a La Brasserie (per la pizzeria molto apprezzata dai locali, con ampia selezione di birre artigianali e dessert), a La Piada del centro (per le sue piadine tradizionali romagnole, gustose e economiche), alla Piadineria Bar Rondine (specializzata in piadina sul lungomare, ideale per un pranzo veloce o aperitivo estivo) e dal già citato Pane, Vino e Baghino, descritto come paninoteca molto frequentata la sera, famosa per i burger in stile italiano e la porchetta. Ma soprattutto per i prezzi assolutamente competitivi.

Da notare come i consigli dell'esperto Łukasz Ropczyński appaiano tutt'altro che mainstream, con chicche assolutamente di nicchia e un occhio molto attento al portafogli. Il blog Kierunek Włochy si rivolge infatti a turisti polacchi mediamente attenti al budget, spesso famiglie o coppie giovani che viaggiano in auto, interessati all'autenticità quanto al rapporto qualità/prezzo.