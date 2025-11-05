“Collaborazione e fiducia”: gli auguri del Comitato Padulli-Covignano al nuovo Questore

Il Comitato rinnova la propria disponibilità a lavorare insieme alle forze dell’ordine per migliorare la vivibilità della città

Il Comitato Quartiere Padulli-Covignano di Rimini ha espresso i propri auguri di buon lavoro al nuovo Questore, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per la sicurezza e la coesione sociale. Nel messaggio, il Comitato ringrazia le forze dell’ordine per l’impegno quotidiano e rinnova la disponibilità a mantenere un dialogo costruttivo per migliorare la vivibilità del quartiere e della città.

La nota del Comitato

Il Comitato Quartiere Padulli-Covignano si unisce al saluto e agli auguri di buon lavoro già espressi dai Comitati Rimini Sud e Viserba-Viserbella, rivolgendosi al nuovo Questore di Rimini.

Il Comitato intende formulare i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo vertice della Questura, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni e cittadini rappresenti un elemento essenziale per garantire sicurezza, ordine e coesione sociale sul territorio.

Un ringraziamento particolare va a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine, che ogni giorno operano con professionalità e spirito di servizio a tutela della comunità riminese.

Il Comitato Padulli-Covignano conferma la propria disponibilità a proseguire un dialogo costruttivo e a condividere proposte e osservazioni utili per migliorare la vivibilità e la sicurezza del quartiere e dell’intera città.