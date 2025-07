Collisione tra due auto a Rimini: danni gravi ma nessuna conseguenza per gli occupanti

L’impatto è avvenuto tra via Raganella e via Vandi

E' ancora in fase di ricostruzione la dinamica dello scontro tra due auto avvenuto questa mattina, martedì 22 luglio, a Rimini in una traversa di via Marecchiese. Una Mini guidata da una signora stava percorrendo via Raganella in direzione monte quando ha impattato con una 500. L'auto, con a bordo due ragazze, stava uscendo da via Vandi. La collisione ha anche causato un principio d'incendio alla 500. Sul posto i Vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi. Danni ingenti alle auto, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.