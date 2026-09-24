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Colpito dal portone della chiesa: risarcito con 5.200 euro

L’anziano, 85 anni all’epoca dei fatti, era stato ferito alla spalla durante l’uscita da un matrimonio. La parrocchia dovrà pagare anche 5mila euro di spese legali

A cura di Glauco Valentini Redazione
24 settembre 2026 07:53
Colpito dal portone della chiesa: risarcito con 5.200 euro - Foto repertorio
Foto repertorio
Misano Adriatico
Cronaca
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Un portone chiuso mentre usciva dalla chiesa lo aveva colpito alla spalla destra. A quattro anni dall’incidente, avvenuto il 27 agosto 2022 a Misano Monte al termine del matrimonio del nipote, un anziano ha ottenuto dal Tribunale di Rimini un risarcimento di 5.200 euro.

Il giudice Antonio Miele ha attribuito la responsabilità a chi stava chiudendo il portone, escludendo un concorso di colpa dell’85enne. La parrocchia dovrà inoltre versare 5mila euro di spese legali. La consulenza ha riconosciuto un’invalidità permanente del 3% e 170 giorni di invalidità temporanea.

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