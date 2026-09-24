Colpito dal portone della chiesa: risarcito con 5.200 euro

L’anziano, 85 anni all’epoca dei fatti, era stato ferito alla spalla durante l’uscita da un matrimonio. La parrocchia dovrà pagare anche 5mila euro di spese legali

Un portone chiuso mentre usciva dalla chiesa lo aveva colpito alla spalla destra. A quattro anni dall’incidente, avvenuto il 27 agosto 2022 a Misano Monte al termine del matrimonio del nipote, un anziano ha ottenuto dal Tribunale di Rimini un risarcimento di 5.200 euro.

Il giudice Antonio Miele ha attribuito la responsabilità a chi stava chiudendo il portone, escludendo un concorso di colpa dell’85enne. La parrocchia dovrà inoltre versare 5mila euro di spese legali. La consulenza ha riconosciuto un’invalidità permanente del 3% e 170 giorni di invalidità temporanea.