Mulazzano di Coriano, sospese le ricerche dell’agricoltore scomparso

Di Gian Gavino Chessa, 56 anni, nessuna traccia dall’8 ottobre. Le indagini proseguono con accertamenti tecnici e verifiche sulle telecamere

Si fermano le ricerche sul campo di Gian Gavino Chessa, l’agricoltore 56enne di origine sarda scomparso l’8 ottobre sulle colline di Mulazzano. Dopo tre giorni di battute, carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile e Soccorso Alpino non hanno trovato tracce dell’uomo.

Le indagini proseguono con verifiche sulle banche dati, accertamenti tecnici e analisi delle immagini delle telecamere, per ricostruire gli ultimi spostamenti del 56enne. L’uomo era stato accompagnato nei pressi del rustico in cui vive, in una zona isolata, ma da quel momento si sono perse le sue tracce.