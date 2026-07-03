Colpito durante un furto alle Befane, non molla la presa: il Comune premia l'agente di polizia

Medaglia al merito per aver fermato l'aggressore

Una storia di coraggio e tenacia quella dell'agente scelto Francesco Rosario Giardina, ricevuto oggi a Palazzo Garampi dagli assessori Juri Magrini e Francesco Bragagni.

Lo scorso febbraio l'agente era rimasto vittima di una violenta aggressione da parte di un uomo con precedenti penali, sorpreso mentre rubava all'interno di un negozio del centro commerciale Le Befane. Nonostante le ferite riportate nella colluttazione, tra cui la frattura del setto nasale, Giardina è riuscito a bloccare l'aggressore, con l'aiuto di un passante intervenuto in suo soccorso.

Palazzo Garampi onora l'agente Francesco Giardina

All'incontro in Comune l'agente era accompagnato dal vicario del Questore Paolo Pizzimenti, dal Capo di Gabinetto della Questura, commissario capo Miriam Martufi, e dalla segretaria della UIL Polizia Laura Casonato. A Giardina è stata consegnata la medaglia celebrativa del bimillenario dell'Arco d'Augusto, riconoscimento simbolico per un gesto che l'Amministrazione ha indicato come esempio di professionalità, senso del dovere e responsabilità al servizio della comunità.