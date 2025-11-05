Colpiva di notte i locali che frequentava di giorno: denunciato 35enne riminese

Le indagini della Squadra Mobile e le immagini di videosorveglianza hanno permesso di risalire all’autore di furti ai danni di esercizi commerciali

La Squadra Mobile di Rimini, insieme alle Volanti della Questura, ha individuato il presunto autore di una serie di furti notturni avvenuti in ottobre ai danni di esercizi commerciali.

Gli episodi si sono verificati il 12, 14 e 31 ottobre, quando un uomo travisato si è introdotto in due bar e un albergo, rubando circa 1000 euro in contanti, attrezzi da lavoro, uno smartphone e altri oggetti.

L'identificazione dell'uomo è avvenuta utilizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private.

Si tratta di un riminese di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti e già condannato per tentato furto.

L’uomo agiva sempre di notte, forzando porte e finestre per entrare nei locali.

Il bar colpito due volte era un luogo che frequentava abitualmente come cliente, tanto da essere stato visto lì dagli investigatori anche nei giorni successivi.

La Procura di Rimini ha disposto una perquisizione a suo carico, eseguita il 4 novembre, nel corso della quale sono stati trovati indumenti compatibili con quelli usati durante i furti.