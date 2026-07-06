Colpo alla Bsm: violate tutte le 200 cassette di sicurezza
Il dato emerge dal bilancio dell'istituto: bottino ancora da quantificare, proseguono le indagini
Il bilancio dell'istituto sammarinese conferma le dimensioni reali del furto avvenuto a febbraio nel caveau della sede di Faetano: non una quindicina, come inizialmente ipotizzato, ma tutte le 200 cassette sono state manomesse. Bottino ancora da quantificare.
I ladri sarebbero rimasti chiusi in banca aspettando la notte per agire, senza toccare il contante custodito nella stessa area. Un dettaglio che ha alimentato ipotesi di collegamento con l'Affare bulgaro. Indagini in corso, area sotto sequestro anche per il personale bancario; la banca segnala intanto un calo della raccolta diretta.
I clienti danneggiati si sono organizzati in comitato dallo scorso maggio, affidando l'incarico a un legale per chiedere i risarcimenti e seguire il procedimento penale aperto presso il Tribunale di San Marino.