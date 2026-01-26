Colpo col "buco" all'Artrov: forano la parete per svuotare la cassa, arrestati.

La Polizia incastra due uomini grazie alle telecamere

Colpo notturno al ristorante L’Artrov, in zona stazione a Rimini, dove tra sabato e domenica due uomini hanno praticato un foro nella parete esterna per introdursi nel locale. Una volta dentro hanno arraffato il fondo cassa, alcune derrate alimentari e diverse bottiglie di vino.

L’allarme è scattato grazie al sistema di videosorveglianza, che ha permesso alla polizia di individuare e bloccare i responsabili poco dopo il furto. In manette sono finiti un 36enne di origine russa e un 37enne albanese. La refurtiva ammontava a poche centinaia di euro.

Il titolare del ristorante, pur sollevato per il rapido intervento delle forze dell’ordine, ha espresso preoccupazione per la sicurezza della zona e ha chiesto il ripristino del presidio militare nell’area della stazione.