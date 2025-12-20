Colpo da 150mila euro al centro commerciale: presi i presunti responsabili

Dopo aver sfondato il portone della gioielleria Blue Spirit e tentato la fuga con un’auto rubata, i quattro indagati sono stati rintracciati tra Ravenna e Fermo

In mattinata i Carabinieri di Cesenatico, coadiuvati dai colleghi di Fermo, Ravenna e Cervia-Milano Marittima, hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti presunti autori di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso tra loro. Lo riporta Ansa.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Forlì, è stata avviata a maggio, a seguito del furto alla gioielleria "Blue Spirit", all'interno del centro commerciale "Romagna Shopping Valley" di Savignano sul Rubicone. Dopo aver sfondato il portone d'ingresso, avevano razziato monili e gioielli per un valore di più di 150mila euro. Inoltre, per assicurarsi la fuga, a bordo di un'auto con targhe rubate in precedenza, avevano aperto un estintore, spargendone le polveri, per sottrarsi all'inseguimento dei carabinieri intervenuti.

Gli investigatori, grazie agli attrezzi rinvenuti, sono riusciti a risalire all'esercizio commerciale dove erano stati acquistati, nel ravennate e, grazie ai filmati della videosorveglianza e le banche dati, sono risaliti agli indagati, rintracciati tra le province di Ravenna e Fermo, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.