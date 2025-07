Colpo nella notte in centro storico a Rimini: assaltata gioielleria in via Mentana

Cinque ladri a volto coperto sfondano l’ingresso e fuggono in Audi

Assalto notturno a una gioielleria in centro a Rimini: intorno alle 3:20, cinque ladri a volto coperto hanno saccheggiato l’oreficeria Gradara in via Mentana, fuggendo su un’Audi RS6 grigia. Dopo aver forzato serranda e infisso, hanno rubato quanto possibile in pochi minuti. La Polizia li ha intercettati ma una volante è rimasta coinvolta in un incidente all’incrocio tra via Gambalunga e via Roma. Feriti lievemente due agenti. Bottino e danni ancora da stimare. Uno dei ladri avrebbe usato un estintore per creare una cortina di fumo e ostacolare eventuali inseguitori.